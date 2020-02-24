Квят позже Гасли возобновит работу на тестах Формулы-1

В команде Формулы-1 «Альфа Таури», за которую выступает российский гонщик Даниил Квят, опубликовали расписание работы гонщиков в ходе второй серии официальных предсезонных тестов в Барселоне. Испытания возобновятся послезавтра, 26 февраля, а закончатся 28-го.

26 февраля первым за руль сядет напарник Квята француз Пьер Гасли, который отработает утреннюю сессию, а после обеда его сменит россиянин. 27 февраля весь день отработает Гасли, а 28 февраля, последний день испытаний, отдали Квяту, сообщает пресс-служба «Альфа Таури».

На первой серии тестов, которая прошла с 19 по 21 февраля, лучший результат Квята составил 1.17,427. Это почти на 1,7 секунды хуже показателя лидера Валттери Боттаса («Мерседес»). При этом россиянин почти на полсекунды опередил Гасли.