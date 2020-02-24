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В «Пирелли» заявили, что новая система «Мерседеса» не повреждает шины

В «Пирелли» заявили, что новая система «Мерседеса» не повреждает шины
Авто / Формула-1 0

Руководитель автогоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что система DAS, представленная командой «Мерседес» на тестах, не оказывает негативного влияния на шины.

«Мы проанализировали шины всех команд после тестов и в той резине, что использовали в „Мерседесе“ не было обнаружено ничего аномального», — приводит слова Марио Изолы GrandPX.

Система меняет сход-развал передних колёс посредством механического воздействия — пилот тянет руль на себя в начале прямой и толкает от себя перед поворотом. Предполагается, что основное преимущество новой системы заключается в возможном снижении износа покрышек.

Напомним, новинка «Мерседеса» вызвала много вопросов у соперников. В ФИА заявили, что на сегодняшний день система легальна. Вместе с тем её использование будет запрещено с 2021 года.

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