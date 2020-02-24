В «Пирелли» заявили, что новая система «Мерседеса» не повреждает шины

Руководитель автогоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола заявил, что система DAS, представленная командой «Мерседес» на тестах, не оказывает негативного влияния на шины.
«Мы проанализировали шины всех команд после тестов и в той резине, что использовали в „Мерседесе“ не было обнаружено ничего аномального», — приводит слова Марио Изолы GrandPX.
Система меняет сход-развал передних колёс посредством механического воздействия — пилот тянет руль на себя в начале прямой и толкает от себя перед поворотом. Предполагается, что основное преимущество новой системы заключается в возможном снижении износа покрышек.
Напомним, новинка «Мерседеса» вызвала много вопросов у соперников. В ФИА заявили, что на сегодняшний день система легальна. Вместе с тем её использование будет запрещено с 2021 года.
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