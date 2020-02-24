Марко считает, что новая система позволяет «Мерседесу» быть на две десятые быстрее
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что австрийская команда сейчас на втором месте после «Мерседеса» по чистой скорости. Марко отметил, что преимущество «Мерседеса» — следствие внедрения в болид новой системы DAS.
«Я уверен, что мы находимся сразу позади „Мерседеса“. Но, естественно, мы получим более полную картину в течение последних дней тестов в Барселоне. В пятницу мы уже выведем на трассу машину в том варианте, в котором она поедет на Гран-при Австралии.
Разница с „Мерседесом“ составляет две десятые секунды. Они достигают этого при помощи DAS. В итоге у них нет недостаточной поворачиваемости в крутых поворотах. В остальном RB16 почти так же быстр, как W11», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
20:52
-
20:52
-
20:17
-
19:43
-
18:42
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:25
-
13:24
-
12:28
-
11:11
-
10:10
-
09:06
-
08:50
-
01:01
- 23 февраля 2020
-
23:59
-
23:46
-
22:51
-
21:54
-
20:39
-
19:40
-
18:32
-
17:21
-
16:57
-
16:00
-
14:50
-
13:58
-
12:56
-
11:58
-
11:01
-
10:16
-
09:54
-
01:12
- 22 февраля 2020
-
23:47
Партнерский контент