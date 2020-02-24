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Марко считает, что новая система позволяет «Мерседесу» быть на две десятые быстрее

Марко считает, что новая система позволяет «Мерседесу» быть на две десятые быстрее
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что австрийская команда сейчас на втором месте после «Мерседеса» по чистой скорости. Марко отметил, что преимущество «Мерседеса» — следствие внедрения в болид новой системы DAS.

«Я уверен, что мы находимся сразу позади „Мерседеса“. Но, естественно, мы получим более полную картину в течение последних дней тестов в Барселоне. В пятницу мы уже выведем на трассу машину в том варианте, в котором она поедет на Гран-при Австралии.

Разница с „Мерседесом“ составляет две десятые секунды. Они достигают этого при помощи DAS. В итоге у них нет недостаточной поворачиваемости в крутых поворотах. В остальном RB16 почти так же быстр, как W11», — приводит слова Хельмута Марко Auto Bild.

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