Стролл с разницей в два года назвал трассу в Сочи худшей в Формуле-1 и похвалил

Канадский гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл не до конца определился с собственным отношением к «Сочи Автодрому». В конце 2017 года в интервью журналу F1 Racing, которое опубликовала российская редакция Motorsport, Стролл назвал российскую трассу худшей в Формуле-1.



«Я назову Россию. Ненавижу Россию. Унылый автодром. Скучнейшая трасса, никаких скоростных поворотов. Худший автодром во всей Формуле-1», — заявил тогда канадец.



Между тем два года спустя в превью «Рейсинг Пойнт» к Гран-при России — 2019 Стролл высказался более чем комплиментарно. При этом Лэнс не ограничился дежурными фразами, а привёл доводы, чем хорош российский Гран-при и его трасса.



«Мне всегда было интересно приезжать в Сочи, рассматривать все эти объекты, построенные к Олимпийским играм. Мне нравятся зимние виды спорта, поэтому приятно рассмотреть всё это в непосредственной близости. Меня никогда особо не привлекали горы, но я помню, как в прошлом году смотрел с большого расстояния на горные вершины, укрытые снегом. Очень хорошо, что трассу построили в районе бывших олимпийских объектов.



На этой трассе получаешь удовольствие от пилотажа, и она подходит моему стилю. Мне нравится то, что здесь стены рядом с трассой, потому что всё становится сложнее. Нет особого пространства для ошибки, как на большинстве других современных трасс», — заявил Стролл в сентябре 2019 года.