Авария в Бельгии на гонке Формулы-2 могла быть вызвана обломками машин Латифи и Шумахера

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола считает, что причиной аварии со смертельным исходом на гонке Формулы-2 в Бельгии, в которой погиб Антуан Юбер, мог стать прокол на болиде Джулиано Алези. Алези развернуло на втором круге гонки, что привело к завалу на трассе. В результате аварии погиб Анутан Юбер, а Хуан Мануэль Корреа получил серьёзные травмы.



Изола считает, что столкновение Николаса Латифи и Мика Шумахера могло привести к медленному проколу на болиде Алези — француз проехал по обломкам от этих машин.



«Мы провели большое расследование, проверили шины и их оставшиеся части. Возможно, был прокол, поскольку в первом повороте был контакт, в результате которого образовались обломки. Медленный прокол в первом повороте мог привести к развороту в «Красной воде» или «Радийоне». Я почти уверен, что прокол был, поскольку мы обнаружили небольшие следы и на других шинах», — приводит слова Марио Изолы RaceFans.