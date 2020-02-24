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Авария в Бельгии на гонке Формулы-2 могла быть вызвана обломками машин Латифи и Шумахера

Авария в Бельгии на гонке Формулы-2 могла быть вызвана обломками машин Латифи и Шумахера
Авто / Младшие серии 0

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола считает, что причиной аварии со смертельным исходом на гонке Формулы-2 в Бельгии, в которой погиб Антуан Юбер, мог стать прокол на болиде Джулиано Алези. Алези развернуло на втором круге гонки, что привело к завалу на трассе. В результате аварии погиб Анутан Юбер, а Хуан Мануэль Корреа получил серьёзные травмы.

Изола считает, что столкновение Николаса Латифи и Мика Шумахера могло привести к медленному проколу на болиде Алези — француз проехал по обломкам от этих машин.

«Мы провели большое расследование, проверили шины и их оставшиеся части. Возможно, был прокол, поскольку в первом повороте был контакт, в результате которого образовались обломки. Медленный прокол в первом повороте мог привести к развороту в «Красной воде» или «Радийоне». Я почти уверен, что прокол был, поскольку мы обнаружили небольшие следы и на других шинах», — приводит слова Марио Изолы RaceFans.

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