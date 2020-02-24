В «Рейсинг Пойнт» считают, что им удалось опередить «Феррари»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Энди Грин считает, что новые болиды «Рейсинг Пойнт» быстрее «Феррари».



«Мы просто превзошли все наши ожидания. В настоящий момент мы можем видеть себя впереди «Феррари», наравне с «Ред Булл». По крайней мере мы точно являемся лучшими из остальных.



Трасса в Барселоне всегда была для нас проблемной. Теперь мы с ней разобрались и можем не опасаться сюрпризов на других трассах», — приводит слова Энди Грина Auto Motor und Sport.



Ранее многие отметили, что новый болид «Рейсинг Пойнт» очень похож на прошлогодний «Мерседес» W10. Грин подчеркнул, что его команда строго соблюдала технический регламент, требующий, чтобы команда самостоятельно разрабатывала все аэродинамические элементы.