«Ред Булл» может выкупить права на трансляцию Формулы-1 в Австрии

Компания «Ред Булл» может ещё больше расширить своё влияние на Формулу-1 в Австрии, сообщает GrandPX. Компания по производству энергетических напитков владеет двумя командами в серии и является главным партнёром Гран-при Австрии, проходящем на автодроме в Шпильберге, который носит название «Ред Булл Ринг».



Стало известно, что Servus TV, принадлежащая Дитриху Матешицу, может приобрести права на трансляции Формулы-1 на территории Австрии. В настоящий момент трансляции «Королевских гонок» в Австрии осуществляет телеканал ORF, однако канал Матешица всерьёз настроился составить конкуренцию, пусть ORF и не намерен сдаваться.



«Разумеется, мы сделаем предложение FOM», — прокомментировал директор спортивного вещания телеканала ORF Ганс Питер Трост.