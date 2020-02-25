«Ред Булл» может выкупить права на трансляцию Формулы-1 в Австрии
Компания «Ред Булл» может ещё больше расширить своё влияние на Формулу-1 в Австрии, сообщает GrandPX. Компания по производству энергетических напитков владеет двумя командами в серии и является главным партнёром Гран-при Австрии, проходящем на автодроме в Шпильберге, который носит название «Ред Булл Ринг».
Стало известно, что Servus TV, принадлежащая Дитриху Матешицу, может приобрести права на трансляции Формулы-1 на территории Австрии. В настоящий момент трансляции «Королевских гонок» в Австрии осуществляет телеканал ORF, однако канал Матешица всерьёз настроился составить конкуренцию, пусть ORF и не намерен сдаваться.
«Разумеется, мы сделаем предложение FOM», — прокомментировал директор спортивного вещания телеканала ORF Ганс Питер Трост.
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