Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Ред Булл» может выкупить права на трансляцию Формулы-1 в Австрии

«Ред Булл» может выкупить права на трансляцию Формулы-1 в Австрии
Авто / Формула-1 0

Компания «Ред Булл» может ещё больше расширить своё влияние на Формулу-1 в Австрии, сообщает GrandPX. Компания по производству энергетических напитков владеет двумя командами в серии и является главным партнёром Гран-при Австрии, проходящем на автодроме в Шпильберге, который носит название «Ред Булл Ринг».

Стало известно, что Servus TV, принадлежащая Дитриху Матешицу, может приобрести права на трансляции Формулы-1 на территории Австрии. В настоящий момент трансляции «Королевских гонок» в Австрии осуществляет телеканал ORF, однако канал Матешица всерьёз настроился составить конкуренцию, пусть ORF и не намерен сдаваться.

«Разумеется, мы сделаем предложение FOM», — прокомментировал директор спортивного вещания телеканала ORF Ганс Питер Трост.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020