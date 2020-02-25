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Конкуренты Аль-Аттии на гонке в Катаре сломали подвеску и попали в канаву

Конкуренты Аль-Аттии на гонке в Катаре сломали подвеску и попали в канаву
Авто / Дакар 2020 0

Вчера, 24 февраля, прошёл второй гоночный день гонки «Катар Кросс-Кантри Ралли», передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Ожидалось, что, как и накануне, основная борьба развернётся среди трёх гонщиков на «Тойотах» – Нассера Аль-Аттии, Язида Аль-Раджи и Якуба Пшигонского. Однако оба конкурента катарца столкнулись с проблемами. Польский пилот сломал нижний рычаг передней подвески и менял его в полевых условиях. Язид попал канаву, от удара у него треснуло стекло и пропал гидроусилитель руля, что сильно сказалось на скорости.

В итоге Аль-Аттия уверенно одержал победу, второе место у американца Остина Джонса, выступающего в категории Т3. Аль-Раджи опустился в «абсолюте» на строчку вниз с отставанием от Нассера в один час и 13 минут. Российский экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина, напомним, столкнулся на трассе с верблюдом и потерял очень много времени.

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