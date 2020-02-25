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Auto Bild: «Рено» решил подать протест на «Рейсинг Пойнт»

Auto Bild: «Рено» решил подать протест на «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Рено» собрались подать протест на конкурентов из «Рейсинг Пойнт», утверждает немецкое издание Auto Bild, ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, в «Рено» недовольны подходом инженеров «Рейсинг Пойнт», которые, по мнению специалистов французской команды, при разработке машины на сезон-2020 взяли за основу автомобиль «Мерседес». В регламенте Формулы-1 отмечается, что каждая команда обязана самостоятельно разрабывать аэродинамику, а в «Рено» посчитали, что в «Рейсинг Пойнт» скопировали некоторые решения «Мерседеса».

В ходе первой серии предсезонных тестов, которая прошла с 19 по 21 февраля, гонщики «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл и Серхио Перес стали пятым и шестым соотвественно по итогам трёх дней испытаний, уступив лидеру Валттери Боттасу («Мерседес») более полутора секунд.

В «Рейсинг Пойнт» не исключили, что «Феррари» и «Хаас» незаконно обмениваются данными
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