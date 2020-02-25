Марко связал результаты «Альфа Таури» на тестах с прогрессом «Хонды»

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты первой серии предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне, которая прошла с 19 по 21 февраля. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят занял седьмое место в сводной таблице по итогам трёх дней, расположившись сразу за Лэнсом Строллом и Серхио Пересом (оба — «Рейсинг Пойнт»).

По мнению Марко, результаты «Альфа Таури» на тестах обусловлены прогрессом мотористов «Хонды» в это межсезонье.

«Наша сестринская команда «Альфа Таури» демонстрирует хорошую форму, она лишь немного уступает «Рейсинг Пойнт». Это доказывает, насколько хорошую работу проделала «Хонда» в эту зиму. Силовая установка стала лучше по всем параметрам. Она стала мощнее, притом что потребляет меньше топлива», — приводит слова Марко Auto Bild.