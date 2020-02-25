Гонщики «Ред Булл» и «Хааса» узнали расписание работы на вторых тестах Формулы-1

В «Ред Булл» обнародовали расписание работы пилотов в ходе второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которая пройдёт с 26 по 28 февраля.

Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает Александер Албон, а после обеда его сменит Макс Ферстаппен. 27 февраля представители «Ред Булл» отработают в обратном порядке, а 28-го — по изначальной схеме.

Также стало известно расписание работы гонщиков «Хааса». Завтра весь день отработает Ромен Грожан, а 27 февраля за руль сядет его напарник Кевин Магнуссен. 28 февраля, в последний день предсезонных испытаний, утреннюю сессию отработает Магнуссен, а дневную — Грожан.

Гран-при Австралии, первый этап сезона-2020, пройдёт с 13 по 15 марта.