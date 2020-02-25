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«Феррари» привезёт на тесты аэродинамику для Гран-при Австралии

«Феррари» привезёт на тесты аэродинамику для Гран-при Австралии
Авто / Формула-1 0

В команде Формулы-1 «Феррари» решили протестировать другую версию аэродинамического обвеса, которая в случае успешных испытаний будет использоваться гонщиками итальянской команды на Гран-при Австралии, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Издание утверждает, что «Феррари» привезёт на тесты в Барселону новые переднее и заднее антикрылья, которые призваны повысить уровень прижимной силы, а также обновит кожух мотора. Также не исключено, что инженеры опробуют новую версию задней подвески.

В сводной таблице по итогам первых трёх дней тестов Себастьян Феттель занял 14-е место, а Шарль Леклер — 16-е.

Вторая серия предсезонных тестов пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.

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