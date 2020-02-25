«Феррари» приняла меры в связи со вспышкой коронавируса в Италии

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport рассказало, как в команде Формулы-1 «Феррари» отреагировали на вспышку коронавируса в Италии. В стране зарегистрировано более 200 случаев заболеваний коронавирусом, причём скончалось уже семь человек.

По информации издания, «Феррари» закрыла свой музей в Маранелло, отменила туры по базе и почти отказалась от бизнес-поездок.

Также сообщается, что ограничения могут непосредственно коснуться гоночной команды. Не исключено, что некоторые сотрудники, в чьём присутствии на автодромах во время Гран-при нет явной необходимости, будут работать удалённо.

Напомним, ранее из-за коронавируса Гран-при Китая перенесли на неопределённую дату. Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.