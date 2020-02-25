Алёшин не уверен, что «Мерседес» будет использовать новое рулевое управление весь сезон

Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин поделился своим мнением о новой системе рулевого управления, разработанной «Мерседесом», а также отметил, что после первых тестов ещё рано судить о реальном уровне «Феррари».



«Что касается «Мерседеса» и их новой системы, то не удивлюсь, если они откажутся от этого решения в течение сезона. Ведь то, что выглядит в теории хорошо, на практике иногда ведёт себя иначе. Поэтому ждать, что они обязательно будут использовать её целый сезон, не стоит. Они могут отказаться от этой системы после первых гонок или даже после тестов. Но в любом случае идея интересная и в теории должна работать хорошо.



Потенциал «Феррари»? Это тесты, поэтому неизвестно, кто и по какой программе работал. Может, в «Феррари» больше работали над гоночными настройками, с большим количеством топлива и так далее, поэтому их результаты не показательны с точки зрения чистой скорости», — заявил Алёшин в интервью «Чемпионату».