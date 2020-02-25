«Рено», «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Ромео» объявили график работы на тестах

В «Рено» обнародовали расписание работы пилотов в ходе второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, которая пройдёт с 26 по 28 февраля.

Завтра, 26 февраля, утреннюю сессию отработает Даниэль Риккардо, а после обеда его сменит Эстебан Окон. 27 февраля представители «Рено» отработают в обратном порядке, а 28-го — по изначальной схеме.

Также стало известно расписание работы гонщиков «Рейсинг Пойнт». Завтра утреннюю сессию отработает Лэнс Стролл, а после обеда его сменит Серхио Перес. 27 февраля за руль сядет Стролл, а 28 февраля, последний день предсезонных испытаний, отдали Пересу.

Кроме того стало известно расписание работы пилотов «Альфа Ромео». Завтра утреннюю сессию отработает резервист Роберт Кубица, а после обеда его сменит Кими Райкконен. 27 февраля за руль сядет Антонио Джовинацци, а 28 февраля отдали Райкконену.

Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона Формулы-1, пройдёт с 13 по 15 марта.