Зак Браун исключил возвращение Алонсо в «Макларен»

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал возможное возвращение двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо в Формулу-1. По его словам, если таковое и состоится, то точно не с «Маклареном».

«У нас есть два отличных молодых пилота, они действительно быстры и хорошо работают вместе. Сайнс и Норрис нравятся болельщикам. Мы поймали свой ритм, и мне не хочется отвлекаться от этого. Я доволен нашим составом гонщиков.

Карлос и Ландо — звёзды спорта, но все вокруг них чувствуют себя расслаблено. Мне бы не хотелось отвлекать команду от этой магии, которая сближает всех», — приводит слова функционера GPFans.



Карлос Сайнс и Ландо Норрис в 2020 году проведут второй совместный сезон в команде из Уокинга. В минувшем году они привели «Макларен» к четвёртому месту в Кубке конструкторов.