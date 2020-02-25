Воробьёв: прямо перед финишем пробили сразу два колеса, расстроены

Российский гонщик Фёдор Воробьёв рассказал, как для его экипажа сложился третий день ралли-рейда Qatar Cross-Country Rally 2020. В генеральной классификации экипаж Воробьёва занимает седьмое место.



«Сегодня нас всё-таки переставили повыше и мы стартовали с десятой позиции. Первые 50 километров было плато — обыкновенный Катар. А потом начались дюны. Конечно, не очень высокие, не слишком опасные, единственное – всё осложняет очень сыпучий песок. К тому же я первый раз пробую эту машину в дюнах. С учётом нехватки опыта получилось не так быстро, как на Can-Am, но потенциал у машины очень хороший.



Дюны были где-то 50-60 километров. Остальные 200 с лишним километров опять были опять камни, путаная навигация, скоростные и затяжные места. Мы шли по временам достаточно неплохо, но, к сожалению, прямо перед самым финишем пробили сразу два колеса. Конечно, это накладывает отпечаток, мы расстроены этим фактом. А так — всё нормально», — приводит слова Воробьёва телеграм-канал CrossCountryRally.