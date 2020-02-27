27 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция второго дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников второго дня тестов:

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда

Себастьян Феттель (Ferrari)

Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда

Александер Албон (Red Bull) — после обеда

Ландо Норрис (McLaren)

Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда

Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда

Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

Кевин Магнуссен (Haas)

Николас Латифи (Williams).