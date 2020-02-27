27 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.
Онлайн-трансляция второго дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне
Состав участников второго дня тестов:
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — до обеда
Себастьян Феттель (Ferrari)
Макс Ферстаппен (Red Bull) — до обеда
Александер Албон (Red Bull) — после обеда
Ландо Норрис (McLaren)
Эстебан Окон (Renault Sport F1) — до обеда
Даниэль Риккардо (Renault) — после обеда
Пьер Гасли (Scuderia Alpha Tauri)
Лэнс Стролл (Racing Point)
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Кевин Магнуссен (Haas)
Николас Латифи (Williams).
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