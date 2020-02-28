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Онлайн-трансляция третьего дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне

Онлайн-трансляция третьего дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне
Авто / Формула-1 0

28 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует заключительный день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне

Состав участников третьего дня тестов:
Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда
Шарль Леклер (Ferrari)
Александер Албон (Red Bull) — до обеда
Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда
Карлос Сайнс (McLaren)
Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда
Эстебан Окон (Renault Sport F1) — после обеда
Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri)
Серхио Перес (Racing Point)
Кими Райкконен (Alfa Romeo)
Ромен Грожан (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Джордж Расселл (Williams).

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