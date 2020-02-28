28 февраля в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует заключительный день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию каждого из дней предсезонных испытаний.



Онлайн-трансляция третьего дня вторых тестов Формулы-1 в Барселоне



Состав участников третьего дня тестов:

Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) — после обеда

Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — до обеда

Шарль Леклер (Ferrari)

Александер Албон (Red Bull) — до обеда

Макс Ферстаппен (Red Bull) — после обеда

Карлос Сайнс (McLaren)

Даниэль Риккардо (Renault) — до обеда

Эстебан Окон (Renault Sport F1) — после обеда

Даниил Квят (Scuderia Alpha Tauri)

Серхио Перес (Racing Point)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Ромен Грожан (Haas) — до обеда

Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда

Джордж Расселл (Williams).