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Сироткин: может быть, «Феррари» решила немного поиграть в «Мерседес»

Сироткин: может быть, «Феррари» решила немного поиграть в «Мерседес»
Авто / Формула-1 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о положении «Феррари», которая не показала высоких результатов на первых зимних тестах в Барселоне. При этом глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что в настоящий момент «Скудерия» уступает основным конкурентам.

«Может быть, „Феррари“ решила немного поиграть в „Мерседес“: в том году „Мерседес“ тоже не блистал на тестах, а потом в Мельбурне всё изменилось. Не думаю, что „Феррари“ в реальности выглядит так же сильно, как „Мерседес“, но в решающий момент у них будет чем ответить. Сомневаюсь, что сейчас они способны переиграть „Мерседес“, но своё законное место в топ-3 занять в состоянии. То же самое относится и к „Ред Булл“, — заявил Сироткин в интервью „Чемпионату“.

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