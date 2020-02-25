Сироткин: может быть, «Феррари» решила немного поиграть в «Мерседес»

Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о положении «Феррари», которая не показала высоких результатов на первых зимних тестах в Барселоне. При этом глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что в настоящий момент «Скудерия» уступает основным конкурентам.



«Может быть, „Феррари“ решила немного поиграть в „Мерседес“: в том году „Мерседес“ тоже не блистал на тестах, а потом в Мельбурне всё изменилось. Не думаю, что „Феррари“ в реальности выглядит так же сильно, как „Мерседес“, но в решающий момент у них будет чем ответить. Сомневаюсь, что сейчас они способны переиграть „Мерседес“, но своё законное место в топ-3 занять в состоянии. То же самое относится и к „Ред Булл“, — заявил Сироткин в интервью „Чемпионату“.