Сироткин сомневается, что Окон выступит в «Рено» сильнее Хюлькенберга
Гонщик программы «СМП Рейсинг», экс-пилот Формулы-1 и бывший резервный гонщик команды «Рено» Сергей Сироткин высказал мнение о решении французской команды пригласить француза Эстебана Окона вместо Нико Хюлькенберга. Немец, проведший в составе «Рено» три сезона, в итоге остался без места в Формуле-1 на сезон-2020.
«Визуально мне очень понравилась новая машина „Рено“. Если говорить про новичка команды Эстебана Окона… Я не люблю говорить про конкретных пилотов, но считаю, что Нико выступал на очень высоком уровне и давал команде очень многое. Будет ли Окон лучше, сомневаюсь. Привнесёт ли он в команду что-то новое? Ну, дай бог», — заявил Сироткин в интервью корреспонденту «Чемпионата».
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