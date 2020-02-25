Во Вьетнаме из-за коронавируса приостановили поездки из Италии, этап Ф-1 под угрозой

Вспышка коронавируса в Италии заставила ряд стран принять дополнительные меры безопасности. Так, правительство Вьетнама решилось приостановить наземное, авиа- и морское сообщение с европейской страной, сказано в сообщении на странице Formula Money в «Твиттере».

Это создаёт серьёзные препятствия итальянским командам Формулы-1 («Феррари» и «Альфа Таури»), которые рискуют не добраться до государства в Юго-Восточной Азии. В свою очередь это, очевидно, ставит под угрозу срыва проведения Гран-при Вьетнама.

В 2020 году Формула-1 планирует провести первый в истории чемпионата Гран-при Вьетнама. Ожидается, что он пройдёт с 3 по 5 апреля.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Формуле-1 были вынуждены перенести Гран-при Китая, который, традиционно, проходит в Шанхае.