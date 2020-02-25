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Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»

Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо в третий раз в карьере выступит в гонке чемпионата IndyCar «500 миль Индианаполиса». Испанец договорился о партнёрстве с командой «Эрроу Макларен», сообщает пресс-служба коллектива на своей официальной странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне Алонсо не сумел квалифицироваться в гонку. В 2017 году он выступил в гонке «Инди-500» впервые в карьере. Тогда он проехал 179 кругов, после чего на его машине случились проблемы с силовой установкой. В итоговом протоколе Алонсо стал 24-м.

Напомним, в январе 2020 года Фернандо впервые в карьере принял участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар». Испанец выступил в зачёте внедорожников и в итоге занял тринадцатое место.

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