Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо в третий раз в карьере выступит в гонке чемпионата IndyCar «500 миль Индианаполиса». Испанец договорился о партнёрстве с командой «Эрроу Макларен», сообщает пресс-служба коллектива на своей официальной странице в «Твиттере».

В минувшем сезоне Алонсо не сумел квалифицироваться в гонку. В 2017 году он выступил в гонке «Инди-500» впервые в карьере. Тогда он проехал 179 кругов, после чего на его машине случились проблемы с силовой установкой. В итоговом протоколе Алонсо стал 24-м.

Напомним, в январе 2020 года Фернандо впервые в карьере принял участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар». Испанец выступил в зачёте внедорожников и в итоге занял тринадцатое место.