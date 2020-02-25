Алонсо выступит на «Инди-500» в составе «Эрроу Макларен»
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо в третий раз в карьере выступит в гонке чемпионата IndyCar «500 миль Индианаполиса». Испанец договорился о партнёрстве с командой «Эрроу Макларен», сообщает пресс-служба коллектива на своей официальной странице в «Твиттере».
В минувшем сезоне Алонсо не сумел квалифицироваться в гонку. В 2017 году он выступил в гонке «Инди-500» впервые в карьере. Тогда он проехал 179 кругов, после чего на его машине случились проблемы с силовой установкой. В итоговом протоколе Алонсо стал 24-м.
Напомним, в январе 2020 года Фернандо впервые в карьере принял участие в легендарном ралли-марафоне «Дакар». Испанец выступил в зачёте внедорожников и в итоге занял тринадцатое место.
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
22:27
-
22:00
-
21:48
-
20:41
-
20:03
-
19:53
-
18:44
-
17:55
-
16:35
-
15:51
-
15:38
-
14:29
-
13:20
-
12:42
-
11:15
-
10:10
-
09:33
-
09:00
-
00:42
- 24 февраля 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:47
-
20:52
-
20:52
-
20:17
-
19:43
-
18:42
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:25
-
13:24
-
12:28
-
11:11
-
10:10
Партнерский контент