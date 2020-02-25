Скандал на ралли в Катаре: Джонс обвинил Аль-Раджи в умышленной аварии

Третий гоночный день Qatar Cross-Country Rally принёс скандал, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Язид Аль-Раджи врезался в Остина Джонса. По версии американца, его конкурент сделал это специально.



«Мы были на гребне дюны, задержались там на минутку. Мы не застряли, но решили её не пересекать и начали медленно сдавать назад и вниз. И тут в нас врезался с большой силой Язид. Из-за этого столкновения задняя часть нашей машины была полностью разрушена и мы не смогли финишировать на спецучастке. До этого у нас была хорошая гонка, всё было здорово, но Язид решил нас выкинуть из этой гонки. Это нездорово, мы недовольны. Это очень плохой поступок в отношении кого бы то ни было. Он даже не остановился проверить, всё ли у нас в порядке. А я, между прочим, секунд на 15 вообще отключился от удара. Думаю, у меня есть травма головы и шеи. Это очень и очень нездорово, не клёво», — заявил Джонс.



«После, наверное, 50–60 километров мы увидели дюны и что на самой верхушке там стоит машина категории Т3. Мы остановились и решили объехать слева, и в это же время Т3 решил сдать назад. Я был на первой передаче, а он двигался очень быстро и врезался в мой автомобиль. Но повреждения у моей машины не были серьезными», — ответил Аль-Раджи.

После схода Джонса Аль-Раджи вышел на второе место в общем зачёте, но проигрывает Нассеру Аль-Аттие более часа.