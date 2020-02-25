Алонсо: «Инди-500» — величайшая гонка в мире
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал договорённость с командой IndyCar «Эрроу Макларен», согласно которой он примет участие в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса».
«Я пилот, а „Инди-500“ — величайшая в мире гонка. Мне нравятся фанаты, которые делают этот этап настолько особенным. Это порождает у пилотов желание возвращаться туда. Очень уважаю эту гонку и всех, кто в ней участвует. Хочу показать максимум возможностей в борьбе с соперниками.
Мне было важно изучить все варианты, но «Эрроу Макларен» всегда был у меня в приоритете. У меня особенные отношения с «Маклареном». Вместе мы через многое прошли, и это укрепляет нашу связь", — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».
Читайте также
- 25 февраля 2020
-
23:59
-
23:53
-
22:27
-
22:00
-
21:48
-
20:41
-
20:03
-
19:53
-
18:44
-
17:55
-
16:35
-
15:51
-
15:38
-
14:29
-
13:20
-
12:42
-
11:15
-
10:10
-
09:33
-
09:00
-
00:42
- 24 февраля 2020
-
23:53
-
22:56
-
21:47
-
20:52
-
20:52
-
20:17
-
19:43
-
18:42
-
17:31
-
16:42
-
15:25
-
14:25
-
13:24
-
12:28
Партнерский контент