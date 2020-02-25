Алонсо: «Инди-500» — величайшая гонка в мире

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал договорённость с командой IndyCar «Эрроу Макларен», согласно которой он примет участие в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса».

«Я пилот, а „Инди-500“ — величайшая в мире гонка. Мне нравятся фанаты, которые делают этот этап настолько особенным. Это порождает у пилотов желание возвращаться туда. Очень уважаю эту гонку и всех, кто в ней участвует. Хочу показать максимум возможностей в борьбе с соперниками.

Мне было важно изучить все варианты, но «Эрроу Макларен» всегда был у меня в приоритете. У меня особенные отношения с «Маклареном». Вместе мы через многое прошли, и это укрепляет нашу связь", — приводит слова испанца официальный сайт «Макларена».