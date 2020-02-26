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Албон назвал новую систему «Мерседеса» изощрённой

Албон назвал новую систему «Мерседеса» изощрённой
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон дал понять, что недоволен спорной новинкой «Мерседеса», использование которой вызвало множество споров. Гонщик подчеркнул, что его команда не намерена зацикливаться на её копировании и сосредоточиться на развитии собственного болида.

«Здорово, что в Формуле-1 есть бортовые камеры. Как бы то ни было, мы бы всё равно узнали об этой системе. Мы поговорили с командой об этой новинке и решили, что должно быть это странное чувство, когда ты тянешь и толкаешь руль. В целом, система DAS очень изощрённая. Я не переживаю, что наша команда не обладает подобной системой, мы фокусируемся на собственной машине», — приводит слова Албона Motorsport-Total.

Напомним, уже завтра в Формуле-1 стартует вторая часть официальных предсезонных тестов Формулы-1.

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