Албон назвал новую систему «Мерседеса» изощрённой

Пилот «Ред Булл» Александер Албон дал понять, что недоволен спорной новинкой «Мерседеса», использование которой вызвало множество споров. Гонщик подчеркнул, что его команда не намерена зацикливаться на её копировании и сосредоточиться на развитии собственного болида.

«Здорово, что в Формуле-1 есть бортовые камеры. Как бы то ни было, мы бы всё равно узнали об этой системе. Мы поговорили с командой об этой новинке и решили, что должно быть это странное чувство, когда ты тянешь и толкаешь руль. В целом, система DAS очень изощрённая. Я не переживаю, что наша команда не обладает подобной системой, мы фокусируемся на собственной машине», — приводит слова Албона Motorsport-Total.

Напомним, уже завтра в Формуле-1 стартует вторая часть официальных предсезонных тестов Формулы-1.