«Альфа Таури» с 2021 года, вероятно, будет использовать аэродинамическую трубу «Ред Булл»

Команда «Альфа Таури», скорее всего, начнёт использовать аэродинамическую трубу «Ред Булл» с 2021 года, сообщает The Rsce.
На сегодняшний день итальянская команда эксплуатирует старую трубу в Бистере, которая позволяет производить исследования лишь на 50-процентных моделях болидов. Аэродинамическая труба нового поколения даёт возможность исследований на 60-процентных моделях, что позволяет собрать больше информации.
Со следующего сезона работа в аэродинамической трубе будет лимитирована 500 часами, с учётом этого, команды «Ред Булл» и «Альфа Таури» смогут использовать одну трубу, собирая больше данных за одно и то же количество времени.
Работа на новой аэродинамической трубе позволит «Альфа Таури» повысить потенциал машины, вместе с тем это негативно скажется в краткосрочной перспективе, так как Фаэнце будет необходимо инвестировать в производство 60-процентных моделей.
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