«Хонда» поставила цель провести сезон без штрафов за лишние моторы

Мотористы «Хонды», поставляющие силовые установки «Ред Булл» и «Альфа Таури», рассчитывают, что в сезоне Формулы-1 2020 года ни один из гонщиков этих команд не будет оштрафован за перерасход двигателей. Об этом заявил руководитель проекта «Хонды» в Ф-1 Масаси Ямамото.

Напомним, в ходе сезона каждый пилот может использовать не более трёх моторов. Использование четвёртого и каждого следующего двигателя влечёт за собой потерю позиций на стартовой решётке.

«Таков наш план. Мы попытаемся обойтись без штрафов.

Мы были достаточно конкурентоспособны во второй половине прошлого сезона. Надёжность тоже была на уровне. Мы постараемся сохранить этот уровень надёжности, добавив чуть больше мощности», — цитирует Ямамото Planet F1.

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