Де ла Роса: «Ред Булл» на тестах понравился мне больше «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал результаты первой серии официальных предсезонных тестов в Барселоне. Напомним, быстрейшее время по итогам трёх дней испытаний показал Валттери Боттас («Мерседес»), а вторую строчку занял его напарник Льюис Хэмилтон, уступивший почти 0,8 секунды.

Де ла Роса отметил высокую скорость «Рейсинг Пойнт», чьи гонщики попали в первую шестёрку, а также предположил, что «Феррари» оказалась позади «Ред Булл».

«Рейсинг Пойнт» не шутка, да? Эти парни быстры. «Феррари» выглядит не так уж плохо, но «Ред Булл» понравился мне больше. Хотя с «Мерседесом» никто не сравнится, уверяю вас.

Когда я приехал сюда в прошлом году, мне не понравился «Макларен». Но на третий сезон с «Рено» они прибавили. Их машина увереннее проходит повороты», — приводит слова де ла Росы GrandPX.news.