У «Ред Булл» возникли серьёзные проблемы с подвеской, а у «Альфа Таури» — с мотором

Сегодня, 26 февраля, в Барселоне стартовала вторая серия официальных предсезонных тестов Формулы-1. Утренняя сессия началась в 11:00 мск, и Александер Албон («Ред Булл») проехал лишь один установочный круг за 2 часа 40 минут. Журналист Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что в команде пытаются устранить серьёзные проблемы с подвеской.

Для «Альфа Таури», сестринской команды «Ред Булл», день также начался неудачно. Напарник россиянина Даниила Квята француз Пьер Гасли проехал лишь три круга. Сообщается, что на его машине возникли проблемы с гидравлической системой, из-за чего пришлось снимать двигатель.

Вторая серия официальных предсезонных тестов Ф-1 пройдёт с 26 по 28 февраля. Гран-при Австралии, первый этап очередного сезона, запланирован на период с 13 по 15 марта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию тестов Формулы-1 в Барселоне.