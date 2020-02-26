В «Рено» признали отставание от «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал результаты первой серии официальных предсезонных тестов в Барселоне. По его мнению, «Рено» уступает «Рейсинг Пойнт», несмотря на то что Эстебан Окон показал четвёртый результат по итогам трёх дней испытаний, а Лэнс Стролл и Серхио Перес стали пятым и шестым соответственно.
«Предположу, что мы с «Маклареном» примерно на одном уровне. Но «Рейсинг Пойнт» немного впереди», — приводит слова Абитебуля Auto Motor und Sport.
Ранее стало известно, что в «Рено» собрались подать протест на «Рейсинг Пойнт», который, по мнению специалистов французской команды, при разработке машины на сезон-2020 взял за основу автомобиль «Мерседеса».
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию четвёртого дня тестов Ф-1.
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