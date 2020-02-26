Риккардо: успех для меня — потный ботинок, заполненный шампанским
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, что он скучает по придуманной им традиции «шуи». Её суть заключается в том, что после успешных гонок Даниэль на подиуме пил шампанское из собственного ботинка.
«Для меня успех — это потный ботинок, заполненный шампанским. Именно так выглядит мой успех. Я скучаю по шуи. Когда я делал это, то всегда думал: „Как же это ужасно“. Как бы то ни было, мне не хватает этих ощущений. Я испытываю к этой традиции любовь и ненависть.
Что касается ожиданий от нового сезона, у меня сложились хорошие первые впечатления от машины. Думаю, мы смогли прибавить, но сложно сказать, насколько», — приводит слова Риккардо GPFans.
Напомним, после перехода в «Рено» австралиец не добыл ни одной победы и ни разу не попал в топ-3.
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