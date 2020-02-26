Феттель — о контракте Леклера: не знаю, почему это должно быть болезненным для меня
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель опроверг предположение, что ему могло не понравиться решение «Скудерии» подписать долгосрочный контракт с Шарлем Леклером раньше, чем определиться с будущим самого четырёхкратного чемпиона мира. Контракт монегаска с «Феррари» теперь действует до 2024 года, в то время как нынешнее соглашение Феттеля истекает в конце сезона-2020.
«Я вполне рад за него. Не знаю, почему это должно быть болезненным для меня. У меня хорошие отношения с Шарлем, мы ладим. Очевидно, что мы на разных стадиях наших карьер.
Мне нравятся гонки. Я здесь, чтобы побеждать. Я пришёл в „Феррари“, чтобы выиграть чемпионат мира, но пока не преуспел в этом. Моя целеустремлённость всё ещё на месте», — приводит слова Феттеля GPBlog.
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