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Феттель — о контракте Леклера: не знаю, почему это должно быть болезненным для меня

Феттель — о контракте Леклера: не знаю, почему это должно быть болезненным для меня
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель опроверг предположение, что ему могло не понравиться решение «Скудерии» подписать долгосрочный контракт с Шарлем Леклером раньше, чем определиться с будущим самого четырёхкратного чемпиона мира. Контракт монегаска с «Феррари» теперь действует до 2024 года, в то время как нынешнее соглашение Феттеля истекает в конце сезона-2020.

«Я вполне рад за него. Не знаю, почему это должно быть болезненным для меня. У меня хорошие отношения с Шарлем, мы ладим. Очевидно, что мы на разных стадиях наших карьер.

Мне нравятся гонки. Я здесь, чтобы побеждать. Я пришёл в „Феррари“, чтобы выиграть чемпионат мира, но пока не преуспел в этом. Моя целеустремлённость всё ещё на месте», — приводит слова Феттеля GPBlog.

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