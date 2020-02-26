Шубин: гонку обрезали — никто даже толком не успел вспотеть, как уже приехали на финиш
Штурман Фёдора Воробьёва Кирилл Шубин поделился впечатлениями от четвёртого этапа Qatar Cross-Country Rally. Дистанцию этапа сильно урезали из-за сильного ветра. В генеральной классификации россияне идут четвёртыми в своём классе.
«Руководство гонки с утра приняло решение обкромсать спецучасток до безумно малого размера. Из-за маленького-маленького утреннего ветра гонку обрезали до 119 километров. Сегодня никто даже толком не успел вспотеть, как уже приехали на финиш. Очень расстроены этим фактом: хотелось прокатиться по настоящей дистанции, проехать последний спецучасток по катарским дюнкам, но, к сожалению, всё обрезали. Поэтому насладиться гонкой в полной мере не получилось», — приводит слова Шубина телеграм-канал Cross-Country Rally.
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