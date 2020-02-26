Бинотто ждёт, что «Феррари» уже скоро определится с будущим Феттеля

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что его команда и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель уже в скором времени определятся, будут ли они заключать новое соглашение. Нынешний контракт «Феррари» и немца истекает в конце сезона-2020.



«Себ — наш первый вариант. Как я всегда упоминал, у нас отличный состав, вероятно, лучший в Формуле-1, и я очень рад этому и горд как представитель „Феррари“. Мы рано начали общение с Себом и в курсе, что срок контракта истекает. Но мы уже очень скоро перейдём к обсуждению того, что будет лучше всего в интересах обеих сторон. Что более важно, так это наш общий проект, его долгосрочное видение. Я уверен, что уже очень скоро мы придём к соглашению», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.

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