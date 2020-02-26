Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Бинотто ждёт, что «Феррари» уже скоро определится с будущим Феттеля

Бинотто ждёт, что «Феррари» уже скоро определится с будущим Феттеля
Авто / Формула-1 0

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что его команда и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель уже в скором времени определятся, будут ли они заключать новое соглашение. Нынешний контракт «Феррари» и немца истекает в конце сезона-2020.

«Себ — наш первый вариант. Как я всегда упоминал, у нас отличный состав, вероятно, лучший в Формуле-1, и я очень рад этому и горд как представитель „Феррари“. Мы рано начали общение с Себом и в курсе, что срок контракта истекает. Но мы уже очень скоро перейдём к обсуждению того, что будет лучше всего в интересах обеих сторон. Что более важно, так это наш общий проект, его долгосрочное видение. Я уверен, что уже очень скоро мы придём к соглашению», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.

Феттель — о контракте Леклера: не знаю, почему это должно быть болезненным для меня
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020