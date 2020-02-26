Бинотто ждёт, что «Феррари» уже скоро определится с будущим Феттеля
Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказал мнение, что его команда и четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель уже в скором времени определятся, будут ли они заключать новое соглашение. Нынешний контракт «Феррари» и немца истекает в конце сезона-2020.
«Себ — наш первый вариант. Как я всегда упоминал, у нас отличный состав, вероятно, лучший в Формуле-1, и я очень рад этому и горд как представитель „Феррари“. Мы рано начали общение с Себом и в курсе, что срок контракта истекает. Но мы уже очень скоро перейдём к обсуждению того, что будет лучше всего в интересах обеих сторон. Что более важно, так это наш общий проект, его долгосрочное видение. Я уверен, что уже очень скоро мы придём к соглашению», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.
Феттель — о контракте Леклера: не знаю, почему это должно быть болезненным для меня
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
20:04
-
19:54
-
19:19
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
17:58
-
16:01
-
15:02
-
13:41
-
13:23
-
12:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
01:20
-
00:59
- 25 февраля 2020
-
23:59
-
23:53
-
22:27
-
22:00
-
21:48
-
20:41
-
20:03
-
19:53
-
18:44
-
17:55
-
16:35
-
15:51
-
15:38
-
14:29
-
13:20
Партнерский контент