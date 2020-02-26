«Рено» — о «скопированном» болиде «Рейсинг Пойнт»: ФИА решать, полностью ли это законно

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски отказался давать развёрнутый комментарий относительно решения «Рейсинг Пойнт» практически полностью скопировать прошлогодний болид «Мерседеса». Функционер отметил, что окончательное решение по этому вопросу должны выносить в ФИА.

«Что я думаю о подходе „Рейсинг Пойнт“? Думаю, это постепенная эволюция нашего спорта. Такая тенденция появилась несколько лет назад, и вот теперь мы видим её новую главу. ФИА решать, полностью ли это законно. Думаю, пока мне больше нечего сказать», — приводит слова функционера Autosport.

Напомним, новый болид «Рейсинг Пойнт» вызвал множество обсуждений в паддоке. Между тем машина показала сильные результаты во время первой серии официальных тестов Формулы-1.