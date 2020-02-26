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«Рено» — о «скопированном» болиде «Рейсинг Пойнт»: ФИА решать, полностью ли это законно

«Рено» — о «скопированном» болиде «Рейсинг Пойнт»: ФИА решать, полностью ли это законно
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Рено» Марцин Будковски отказался давать развёрнутый комментарий относительно решения «Рейсинг Пойнт» практически полностью скопировать прошлогодний болид «Мерседеса». Функционер отметил, что окончательное решение по этому вопросу должны выносить в ФИА.

«Что я думаю о подходе „Рейсинг Пойнт“? Думаю, это постепенная эволюция нашего спорта. Такая тенденция появилась несколько лет назад, и вот теперь мы видим её новую главу. ФИА решать, полностью ли это законно. Думаю, пока мне больше нечего сказать», — приводит слова функционера Autosport.

Напомним, новый болид «Рейсинг Пойнт» вызвал множество обсуждений в паддоке. Между тем машина показала сильные результаты во время первой серии официальных тестов Формулы-1.

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