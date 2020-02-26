Кубица — лучший по итогам четвёртого дня тестов Ф-1, Квят — четвёртый

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время по его итогам показал резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица. Второй результат установил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвёртым, его напарник Пьер Гасли показал пятое время. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал седьмым.

Формула-1. Результаты четвёртого дня тестов

1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53 круга, лучший круг на С5)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,405 (84, С3)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,486 (84, С3)

4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,514 (61 С3)

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,598 (25, С4)

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,608 (29, С2)

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,620 (89, С2)

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,845 (43, С3)

9. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,158 (90, С3)

10. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,171 (84, С3)

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,272 (53, С2)

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,279 (46, С3)

13. Шарль Леклер («Феррари») — +1,302 (80, С3)

14. Николас Латифи («Уильямс») — +1,358 (48, С4)

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,593 (59, С3)

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,728 (107, С3)

17. Ландо Норрис («Макларен») — +1,884 (57, С2)

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,573 (51, С3)

19. Эстебан Окон («Рено») — +4,600 (74, С3).