Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кубица — лучший по итогам четвёртого дня тестов Ф-1, Квят — четвёртый

Кубица — лучший по итогам четвёртого дня тестов Ф-1, Квят — четвёртый
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время по его итогам показал резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица. Второй результат установил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, тройку лучших замкнул Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал четвёртым, его напарник Пьер Гасли показал пятое время. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал седьмым.

Формула-1. Результаты четвёртого дня тестов

1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53 круга, лучший круг на С5)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,405 (84, С3)
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,486 (84, С3)
4. Даниил Квят («Альфа Таури») — +0,514 (61 С3)
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,598 (25, С4)
6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,608 (29, С2)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,620 (89, С2)
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,845 (43, С3)
9. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,158 (90, С3)
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,171 (84, С3)
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,272 (53, С2)
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,279 (46, С3)
13. Шарль Леклер («Феррари») — +1,302 (80, С3)
14. Николас Латифи («Уильямс») — +1,358 (48, С4)
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,593 (59, С3)
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,728 (107, С3)
17. Ландо Норрис («Макларен») — +1,884 (57, С2)
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,573 (51, С3)
19. Эстебан Окон («Рено») — +4,600 (74, С3).

Формула-1 2020. Зимние тесты 2, Барселона, Испания
Тесты 26 февраля
26 февраля 2020, среда. 11:00 МСК
Окончено
1
Роберт Кубица
Alfa Romeo
1:16.942
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.405
3
Серхио Перес
Racing Point
+0.486
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020