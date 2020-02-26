В «Уильямсе» пожаловались, что теряют время на тестах из-за моторов «Мерседеса»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс подвела итоги первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1, дав понять, что пока недовольна надёжностью новых силовых установок «Мерседеса». Вместе с тем она отметила, что с машиной проблем не возникало.
«Несколько проблем с силовой установкой разочаровывают. Это уже третий такой случай. Очевидно, что это стоило нам времени на трассе, что вызывает сожаление. По крайней мере, эти проблемы связаны не с нашей машиной», — приводит слова Уильямс GPblog.
По итогам дня Николас Латифи показал четырнадцатый результат, а его напарник Джордж Расселл стал пятнадцатым. На двоих пилоты преодолели 107 кругов.
Напомним, ранее в «Уильямсе» заявили, что в сезоне-2020 намерены бороться за выход во второй сегмент квалификации.
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