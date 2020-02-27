Ферстаппен: разворот случился не из-за ошибки, не знаю, что произошло

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от первого дня второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Также нидерландец прокомментировал разворот в конце дня, по его словам, он не знает, что стало причиной инцидента.

«У меня хорошие ощущения от болида, но сложно сказать, достаточно ли этого. У нас хорошее сцепление, но то же самое можно сказать и о соперниках. Нужно дождаться Гран-при Австралии, потому что на самом деле тесты не показательны.

Что касается разворота, я понятия не имею, что произошло. Внезапно машину развернуло, но это случилось не из-за ошибки. Нам необходимо разобраться в случившемся", — приводит слова Ферстаппена GPblog.

По итогам дня Макс показал второе время.