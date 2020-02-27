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Четыре сотрудника «Альфа Таури» из-за риска заражения коронавирусом работают из дома

Четыре сотрудника «Альфа Таури» из-за риска заражения коронавирусом работают из дома
Авто / Формула-1 0

Вспышка коронавируса в Италии продолжает вносить коррективы во все сферы жизни. Изменения коснулись и команды Формулы-1 «Альфа Таури». Четыре её сотрудника вынуждены работать из дома, так как они находились в контакте с людьми, бывавшими в зоне повышенного риска, сообщает RaceFans. Таким образом, работники пока не могут посещать базу команды в Фаэнце.

«Мы принимаем те меры предосторожности, которые кажутся нам целесообразными. Мы приняли решение о внедрении дополнительных мер по очистке базы, при этом мы повысили количество дезинфицирующих средств.

Мы поставили на учёт всех работников и теперь среди нас нет никого из зоны риска. Нам удаётся контролировать ситуацию. Наша база не открыта для общественности, когда же мы работаем на трассе, то стараемся ограничивать количество интервью", — приводит слова представителя команды RaceFans.

Отметим, что Италия стала центром вспышки коронавируса в Италии. Здесь уже зафиксировано более 400 случаев заражения.

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