«Феррари» ответила на подозрение «Мерседеса» в сокрытии темпа на тестах

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на подозрения «Мерседеса» в том, что итальянская команда нарочно скрывает скорость на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне. Ранее «Мерседес» выпустил пресс-релиз с такой фразой: «Почему «Феррари» использует мотор в режиме меньшей мощности, нежели её клиенты?»

Бинотто заявил, что в «Мерседесе» неправильно оценили ситуацию.

«В «Мерседесе», похоже, прекрасно осведомлены, чем мы занимаемся. Но это неправда», — приводит слова руководителя «Феррари» Motorsport.

Вчера, 26 февраля, прошёл четвёртый день предсезонных тестов. Себастьян Феттель показал 10-й результат, а его напарник Шарль Леклер — 13-й. Испытания продлятся до завтра, 28 февраля.



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