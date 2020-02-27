«Феррари» ответила на подозрение «Мерседеса» в сокрытии темпа на тестах
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отреагировал на подозрения «Мерседеса» в том, что итальянская команда нарочно скрывает скорость на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Барселоне. Ранее «Мерседес» выпустил пресс-релиз с такой фразой: «Почему «Феррари» использует мотор в режиме меньшей мощности, нежели её клиенты?»
Бинотто заявил, что в «Мерседесе» неправильно оценили ситуацию.
«В «Мерседесе», похоже, прекрасно осведомлены, чем мы занимаемся. Но это неправда», — приводит слова руководителя «Феррари» Motorsport.
Вчера, 26 февраля, прошёл четвёртый день предсезонных тестов. Себастьян Феттель показал 10-й результат, а его напарник Шарль Леклер — 13-й. Испытания продлятся до завтра, 28 февраля.
Феттеля развернуло на тестах Формулы-1. Видео
Баттон не исключил, что Феттелю придётся уйти из «Феррари»
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