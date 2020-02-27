Вольф: «Феррари» может ехать на круге на секунду быстрее

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился, что «Феррари» демонстрирует истинную скорость в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вчера, 26 февраля, состоялся четвёртый день испытаний, и Себастьян Феттель показал 10-й результат, а его напарник Шарль Леклер — 13-й.

«По результатам «Альфа Ромео» и «Хааса» видно, на что способен мотор «Феррари». Сама же «Феррари» не подбирается к максимальной скорости. У них, вероятно, есть ещё секунда в запасе», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Ранее «Мерседес» выпустил пресс-релиз с такой фразой: «Почему «Феррари» использует мотор в режиме меньшей мощности, нежели её клиенты?» Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в «Мерседесе» неправильно оценили ситуацию.