Вольф: «Феррари» может ехать на круге на секунду быстрее
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф усомнился, что «Феррари» демонстрирует истинную скорость в ходе официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вчера, 26 февраля, состоялся четвёртый день испытаний, и Себастьян Феттель показал 10-й результат, а его напарник Шарль Леклер — 13-й.
«По результатам «Альфа Ромео» и «Хааса» видно, на что способен мотор «Феррари». Сама же «Феррари» не подбирается к максимальной скорости. У них, вероятно, есть ещё секунда в запасе», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.
Ранее «Мерседес» выпустил пресс-релиз с такой фразой: «Почему «Феррари» использует мотор в режиме меньшей мощности, нежели её клиенты?» Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что в «Мерседесе» неправильно оценили ситуацию.
«Феррари» ответила на подозрение «Мерседеса» в сокрытии темпа на тестах
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
12:31
-
11:01
-
10:12
-
09:01
-
09:00
-
01:03
-
00:52
- 26 февраля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:03
-
22:31
-
21:32
-
21:22
-
20:04
-
19:54
-
19:19
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
17:58
-
16:01
-
15:02
-
13:41
-
13:23
-
12:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
01:20
-
00:59
- 25 февраля 2020
-
23:59
Партнерский контент