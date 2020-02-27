Риккардо отказался отвечать на вопрос о переходе в «Феррари»
Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо не стал отвечать на вопрос, как он относится к возможному переходу в «Феррари». Контракт австралийца с «Рено», равно как и соглашение Себастьяна Феттеля с итальянской командой, истекает после сезона-2020.
Риккардо спросили, что для него значило бы выступление за «Феррари».
«Не могу ответить», — приводит его слова GrandPX.news.
Австралиец подчеркнул, что в настоящий момент его приоритет — добиться успеха с «Рено».
«У Себастьяна хорошая машина. Но я хочу, чтобы проект с «Рено» сработал. Я уходил из «Ред Булл» не для того, чтобы вскоре перепрыгивать в следующий поезд. Я хочу взобраться на вершину с «Рено», — сказал он.
В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, заработав 54 очка.
В «Рено» признались, что боятся потерять Риккардо
Риккардо намекнул, что согласился бы перейти в «Феррари» в 2021-м
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
14:07
-
13:27
-
12:31
-
11:01
-
10:12
-
09:01
-
09:00
-
01:03
-
00:52
- 26 февраля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:03
-
22:31
-
21:32
-
21:22
-
20:04
-
19:54
-
19:19
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
17:58
-
16:01
-
15:02
-
13:41
-
13:23
-
12:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
01:20
Партнерский контент