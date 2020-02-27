Риккардо отказался отвечать на вопрос о переходе в «Феррари»

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо не стал отвечать на вопрос, как он относится к возможному переходу в «Феррари». Контракт австралийца с «Рено», равно как и соглашение Себастьяна Феттеля с итальянской командой, истекает после сезона-2020.

Риккардо спросили, что для него значило бы выступление за «Феррари».

«Не могу ответить», — приводит его слова GrandPX.news.

Австралиец подчеркнул, что в настоящий момент его приоритет — добиться успеха с «Рено».

«У Себастьяна хорошая машина. Но я хочу, чтобы проект с «Рено» сработал. Я уходил из «Ред Булл» не для того, чтобы вскоре перепрыгивать в следующий поезд. Я хочу взобраться на вершину с «Рено», — сказал он.

В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, заработав 54 очка.

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