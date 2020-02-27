Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо отказался отвечать на вопрос о переходе в «Феррари»

Риккардо отказался отвечать на вопрос о переходе в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо не стал отвечать на вопрос, как он относится к возможному переходу в «Феррари». Контракт австралийца с «Рено», равно как и соглашение Себастьяна Феттеля с итальянской командой, истекает после сезона-2020.

Риккардо спросили, что для него значило бы выступление за «Феррари».

«Не могу ответить», — приводит его слова GrandPX.news.

Австралиец подчеркнул, что в настоящий момент его приоритет — добиться успеха с «Рено».

«У Себастьяна хорошая машина. Но я хочу, чтобы проект с «Рено» сработал. Я уходил из «Ред Булл» не для того, чтобы вскоре перепрыгивать в следующий поезд. Я хочу взобраться на вершину с «Рено», — сказал он.

В сезоне-2019 Риккардо занял девятое место в личном зачёте, заработав 54 очка.

В «Рено» признались, что боятся потерять Риккардо
Риккардо намекнул, что согласился бы перейти в «Феррари» в 2021-м
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020