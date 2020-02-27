Ферстаппена дважды за сессию развернуло на тестах Формулы-1. Видео
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал участником двух инцидентов в утренней сессии второго дня вторых официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне.
Первый инцидент случился на сравнительно низкой скорости, второй — на более высокой, когда гонщик входил в поворот. Во втором случае сессию пришлось приостановить, поскольку Ферстаппен вылетел в гравийную ловушку.
Видео первого инцидента, опубликованного в официальном «твиттере» Формулы-1, доступно по этой ссылке, второго — по этой.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию пятого дня тестов Ф-1.
Вчера, 26 февраля, Ферстаппен показал второе время дня, уступив лишь Роберту Кубице («Альфа Ромео»), чей отрыв составил четыре десятые секунды.
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