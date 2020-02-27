Феттель стал лучшим в утренней сессии 5-го дня тестов Ф-1, Гасли — последний

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в утренней сессии пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат на счету Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»), отставшего на 0,277 секунды. Замкнул тройку Николас Латифи («Уильямс»), уступивший лидеру немногим менее полусекунды.

Напарник Даниила Квята Пьер Гасли («Альфа Таури»), проехавший 35 кругов, занял 10-е, последнее место.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию пятого дня тестов Ф-1.

Формула-1. Результаты пятого дня тестов (утренняя сессия)

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,841 (49 кругов)

2. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,277 (30)

3. Николас Латифи («Уильямс») — +0,472 (43)

4. Ландо Норрис («Макларен») — +0,732 (43)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,897 (31)

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,144 (47)

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,172 (37)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,384 (31)

9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,829 (16)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +5,725 (35).