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Окон: мы пошли в неверном направлении при работе с настройками

Окон: мы пошли в неверном направлении при работе с настройками
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон поделился мнением о новом болиде французской команды. Окон отметил, что автомобиль получился хорошим, однако в утренней сессии команда пошла в неверном направлении в выборе настроек.

«У нас хороший автомобиль. Явный шаг вперёд по сравнению со старой машиной, которую я тестировал в Абу-Даби. Сегодня, к сожалению, мы поначалу пошли в неверном направлении при работе с настройками. Поэтому к моменту, когда за руль сел Даниэль, мы вернули машину к прежнему варианту. В любом случае мы играем со всеми вариантами настроек. Теперь мы знаем, что в таком направлении двигаться не стоит», — приводит слова Эстебана Окона Auto Motor und Sport.

Эстебан Окон заменил в составе «Рено» Нико Хюлькенберга по окончании сезона-2019.

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