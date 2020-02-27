Окон: мы пошли в неверном направлении при работе с настройками
Пилот «Рено» Эстебан Окон поделился мнением о новом болиде французской команды. Окон отметил, что автомобиль получился хорошим, однако в утренней сессии команда пошла в неверном направлении в выборе настроек.
«У нас хороший автомобиль. Явный шаг вперёд по сравнению со старой машиной, которую я тестировал в Абу-Даби. Сегодня, к сожалению, мы поначалу пошли в неверном направлении при работе с настройками. Поэтому к моменту, когда за руль сел Даниэль, мы вернули машину к прежнему варианту. В любом случае мы играем со всеми вариантами настроек. Теперь мы знаем, что в таком направлении двигаться не стоит», — приводит слова Эстебана Окона Auto Motor und Sport.
Эстебан Окон заменил в составе «Рено» Нико Хюлькенберга по окончании сезона-2019.
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