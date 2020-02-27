Хэмилтон: выиграть в составе «Феррари»? Это краткосрочный интерес

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его привлекает идея выиграть титул с «Феррари», но только в краткосрочной перспективе.



«Выиграть в составе „Феррари“? Это краткосрочный интерес. Да, „Феррари“ — это легендарная команда. Машина красного цвета выглядит просто очень красиво. У меня у самого на шлеме много красного. Это цвет любви и страсти.



Но „Мерседес“ значит для гонщика многое. Сэр Стирлинг Мосс до сих пор имеет отношение к „Мерседесу“. Это уважаемая команда. Перспектива продолжения сотрудничества с ней после окончания карьеры очень привлекательна», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.



Ранее стало известно, что Хэмилтон ещё не начал переговоры с командой о новом контракте.