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Хэмилтон: выиграть в составе «Феррари»? Это краткосрочный интерес

Хэмилтон: выиграть в составе «Феррари»? Это краткосрочный интерес
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что его привлекает идея выиграть титул с «Феррари», но только в краткосрочной перспективе.

«Выиграть в составе „Феррари“? Это краткосрочный интерес. Да, „Феррари“ — это легендарная команда. Машина красного цвета выглядит просто очень красиво. У меня у самого на шлеме много красного. Это цвет любви и страсти.

Но „Мерседес“ значит для гонщика многое. Сэр Стирлинг Мосс до сих пор имеет отношение к „Мерседесу“. Это уважаемая команда. Перспектива продолжения сотрудничества с ней после окончания карьеры очень привлекательна», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Sky Sports.

Ранее стало известно, что Хэмилтон ещё не начал переговоры с командой о новом контракте.

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