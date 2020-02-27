Хэмилтон досрочно завершил тестовый день из-за проблем с мотором

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в ходе вечерней сессии пятого дня предсезонных тестов в Барселоне столкнулся с проблемами с мотором. Хэмилтон смог проехать только 14 кругов, после чего остановился на трассе.
В настоящее время боксы «Мерседеса» закрыты специальными экранами, которые разрешены только в случае серьёзной поломки болида — наиболее вероятна замена силовой установки на болиде Хэмилтона. По информации пресс-службы команды, проблемы были связаны с давлением масла, что привело к отключению двигателя. В команде пообещали провести расследование инцидента.
Примечательно, что ранее с проблемами с моторами столкнулись клиенты «Мерседеса» — команда «Уильямс». За полторы недели тестов «Уильямс» поставил на свой болид уже третий силовой агрегат.
До этого «Мерседес» был лидером по количеству пройденных кругов на предсезонных тестах в Барселоне.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.
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