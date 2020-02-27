Феттель — лучший по итогам пятого дня тестов Ф-1, Гасли — второй

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в пятый день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат — на счету Пьера Гасли («Альфа Таури»), отставшего на 0,225 секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), уступивший лидеру 0,277 секунды.
Формула-1. Результаты пятого дня тестов
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,841 (145 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,225 (139)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,277 (130)
4. Николас Латифи («Уильямс») — +0,472 (160)
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,732 (113)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,897 (31)
7. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,144 (47)
8. Эстебан Окон («Рено») — +1,172 (37)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,384 (111)
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,552 (61)
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,554 (59)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,829 (92)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +5,584 (14)
- 27 февраля 2020
-
20:55
-
20:02
-
19:26
-
18:16
-
17:13
-
16:00
-
15:01
-
14:07
-
13:27
-
12:31
-
11:01
-
10:12
-
09:01
-
09:00
-
01:03
-
00:52
- 26 февраля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:03
-
22:31
-
21:32
-
21:22
-
20:04
-
19:54
-
19:19
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
17:58
-
16:01
-
15:02
-
13:41
-
13:23