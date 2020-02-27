Феттель — лучший по итогам пятого дня тестов Ф-1, Гасли — второй

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в пятый день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат — на счету Пьера Гасли («Альфа Таури»), отставшего на 0,225 секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), уступивший лидеру 0,277 секунды.



Формула-1. Результаты пятого дня тестов



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,841 (145 кругов)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,225 (139)

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,277 (130)

4. Николас Латифи («Уильямс») — +0,472 (160)

5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,732 (113)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,897 (31)

7. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,144 (47)

8. Эстебан Окон («Рено») — +1,172 (37)

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,384 (111)

10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,552 (61)

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,554 (59)

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,829 (92)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +5,584 (14)