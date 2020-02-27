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Феттель — лучший по итогам пятого дня тестов Ф-1, Гасли — второй

Феттель — лучший по итогам пятого дня тестов Ф-1, Гасли — второй
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в пятый день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Второй результат — на счету Пьера Гасли («Альфа Таури»), отставшего на 0,225 секунды. Замкнул тройку Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»), уступивший лидеру 0,277 секунды.

Формула-1. Результаты пятого дня тестов

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,841 (145 кругов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,225 (139)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,277 (130)
4. Николас Латифи («Уильямс») — +0,472 (160)
5. Ландо Норрис («Макларен») — +0,732 (113)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,897 (31)
7. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,144 (47)
8. Эстебан Окон («Рено») — +1,172 (37)
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,384 (111)
10. Александер Албон («Ред Булл») — +1,552 (61)
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,554 (59)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,829 (92)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +5,584 (14)

Формула-1 2020. Зимние тесты 2, Барселона, Испания
Тесты 27 февраля
27 февраля 2020, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Себастьян Феттель
Scuderia Ferrari
1:16.841
2
Пьер Гасли
Scuderia Alpha Tauri
+0.225
3
Лэнс Стролл
Racing Point
+0.277
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