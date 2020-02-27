Ферстаппен — о вылете с трассы: наехал на белую линию, но не видел, что она влажная

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятого дня предсезонных тестов Формулы-1.



«Я наехал колёсами на белую линию, которая оставалось влажной, чего я не видел, находясь в машине. Увидел только при просмотре повтора записи с бортовой камеры. Утром нас подвела погода, но условия были одинаковыми для всех. Мы смогли проверить то, что было нужно, получить представление о нашем болиде. Думаю, что мы довольны итогом.



Нашей целью не было проехать столько же кругов, сколько на прошлой неделе. Я думаю, что мы проделали большую работу. План команды состоит в том, чтобы проверить надёжность деталей, опробовав некоторые новинки. Иногда что-то может не работать как надо», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.